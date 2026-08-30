Соблюдение определенных правил зарядки поможет вашему мобильному телефону прослужить дольше.
В этой статье мы расскажем, как правильно ставить смартфон на зарядку, чтобы не повредить аккумулятор.
Правильная зарядка телефона
Специалисты рекомендуют заряжать телефон несколько раз в день, используя короткие периоды зарядки до 50-60 %.
Не допускайте снижения заряда ниже 10 %. Это может негативно сказаться на состоянии аккумулятора.
Также крайне важно не оставлять смартфон полностью разряженным на длительное время.
Не забывайте своевременно снимать телефон с зарядки: оптимально заряжать устройства до 80 %.
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