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Как подготовить малину к холодам: правильный уход за кустами 0 59

Дом и сад
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подготовить малину к холодам: правильный уход за кустами

С наступлением осени у дачников появляется множество забот. В первую очередь необходимо подготовить растения к зиме.

 

Малина требует правильного ухода, особенно в осенний период.

Зачем обрезать малину

Подготовка включает в себя обрезку. Основные причины обрезки:

1. Удаление побегов, которые не будут плодоносить. В первую очередь обрезают старые и больные ростки.

2. Увеличение урожая в следующем сезоне. После обрезки остаются только сильные побеги, что способствует большему количеству ягод.

3. Прореживание обеспечивает крупные ягоды в следующем сезоне. Растение не тратит силы на слабые побеги, что помогает сформировать крупные ягоды.

Обрезка малины — важный этап, и важно не затягивать с её проведением. Обычно эту процедуру осуществляют в конце сентября.

Процесс подготовки малины к зиме

Уход за малиной осенью является обязательным, так как в следующем сезоне можно остаться без ягод. Подготовка состоит из нескольких этапов:

1. Удалите старые побеги, срезая их под корень, так как даже небольшие пеньки могут дать новые побеги.

2. Укоротите верхушки веток на 10-20 сантиметров.

3. Соблюдайте расстояние между кустами. Специалисты рекомендуют, чтобы между соседними кустами было не менее 60 сантиметров.

4. Очистите поверхность малинника. Все опавшие листья нужно собрать и сжечь, так как они могут быть подвержены болезням и вредителям.

5. Удалите с побегов оставшиеся листья осторожно, чтобы не повредить почки.

6. В холодных регионах свяжите и пригните кусты, чтобы побеги не замерзли.

Эти этапы должны быть выполнены садоводами для подготовки малины к зиме. Если все сделать правильно, в следующем сезоне можно ожидать хороший урожай.

Мульчирование малинника

В малоснежных регионах дачникам следует соорудить заграждения для создания оптимальных условий, препятствующих выдуванию снега.

Рекомендуется покрыть поверхность малинника слоем навоза толщиной не менее 10 сантиметров, чтобы корни не промерзли.

Особенности подготовки ремонтантных сортов

Ремонтантные сорта малины позволяют собирать урожай до наступления холодов, поэтому обрезку не следует спешить проводить. Обычно её осуществляют в ноябре. Если обрезать слишком рано, побеги могут начать расти и замерзнуть.

При должной обработке на кустах малины образуется большое количество завязей. В процессе осенней обрезки ремонтантных сортов нужно удалить все побеги, срезая их возле самой почвы, чтобы избежать появления новых побегов из пеньков.

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