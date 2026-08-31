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Как подкормить клубнику осенью для хорошего урожая 0 28

Дом и сад
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подкормить клубнику осенью для хорошего урожая

Осенняя подкормка клубники — ключевой этап в уходе за растением, который влияет на будущий урожай.

 

Кроме того, удобрения, внесенные в этот период, помогают растениям лучше перенести зимние холода.

Чтобы защитить клубнику от морозов, в сентябре рекомендуется подкормить её раствором коровяка или настоем из скошенной травы.

Как приготовить подкормку?

Для приготовления подкормки на десять литров воды потребуется 2 кг коровяка. Удобрение заливают водой и настаивают в течение 7 дней.

После этого каждые 2 литра полученного раствора разбавляют еще 10 литрами воды. Полученным составом клубнику поливают под корень.

Для успешной зимовки и обильного урожая

Чтобы получить много ягод, клубнику подкармливают составами, богатыми фосфором и калием.

Для этого используют сульфат калия и суперфосфат. Столовую ложку сульфата калия разводят в 10 литрах воды и поливают клубнику под корень — по литру на растение. Суперфосфат заделывают в почву — по чайной ложке на кустик.

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