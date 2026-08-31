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Как продлить жизнь комнатным растениям: полезный лайфхак с использованием льда 0 21

Дом и сад
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как продлить жизнь комнатным растениям: полезный лайфхак с использованием льда

Цветоводы часто сталкиваются с проблемой, когда после покупки растения начинают чахнуть и могут погибнуть. Основная причина этого — неправильный полив.

 

Чтобы спасти растения, можно использовать лед, который поможет продлить жизнь комнатным цветам.

Полив растений с помощью льда

Проблему с поливом можно решить, если в вашем доме есть несколько кубиков льда.

В цветочный горшок помещают несколько кубиков льда, и по мере их таяния растения получают необходимую порцию воды.

Это не единственное преимущество. Талая вода способствует ускорению роста растений, улучшает обмен веществ и выработку энергии. Кроме того, в талой воде содержится меньше вредных примесей, которые могут негативно сказаться на грунте.

Как правильно заморозить лед для полива

Важно знать, как правильно заморозить лед. При первой заморозке следует удалить верхний слой воды, в котором содержится много примесей.

Используйте водопроводную воду с осторожностью. Она должна предварительно отстояться, и только после этого ее можно замораживать.

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