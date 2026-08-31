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Как ускорить зарядку мобильного телефона 0 22

Дом и сад
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как ускорить зарядку мобильного телефона

Многие владельцы смартфонов не знают о функции, которая может значительно ускорить зарядку их устройств.

 


В этой статье мы расскажем, какую функцию нужно активировать, чтобы зарядка телефона проходила быстрее.

Как ускорить зарядку смартфона

Чтобы повысить скорость зарядки, достаточно включить авиарежим (или «режим полета»).

Эта функция доступна на всех смартфонах. При включенном «режиме полета» любой гаджет будет заряжаться значительно быстрее.

В зависимости от модели смартфона и состояния аккумулятора скорость зарядки может увеличиться до 20%.

Однако стоит отметить, что «режим полета» сокращает время зарядки только в том случае, если смартфоном не пользуются.

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