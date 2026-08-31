Гниение слив на ветках или их опадение может сигнализировать о проблемах с растением.

Чаще всего это указывает на то, что с кустарником что-то не так. Если не устранить причину, ситуация может ухудшиться. Почему же гниют сливы?

Полив

Не все садоводы знают, что сливы требуют значительного количества влаги, особенно в жаркие месяцы.

Объем воды рассчитывается в зависимости от приствольного круга. На каждый квадратный метр рекомендуется использовать по ведру жидкости.

Доломитовая мука

Недостаток кальция может привести к гниению и опадению плодов. Удобрение вносят либо в начале, либо в конце сезона. Летом такая подкормка не даст заметного эффекта.

На квадратный метр следует вносить около двухсот граммов доломитовой муки.

Обработка растений

Сливы привлекают насекомых, поэтому их необходимо обрабатывать дважды в начале сезона.

Первую обработку проводят, когда почки начинают набухать, а вторую — на этапе формирования завязей.

Можно использовать любые подходящие препараты.