Гниение слив на ветках или их опадение может сигнализировать о проблемах с растением.
Чаще всего это указывает на то, что с кустарником что-то не так. Если не устранить причину, ситуация может ухудшиться. Почему же гниют сливы?
Полив
Не все садоводы знают, что сливы требуют значительного количества влаги, особенно в жаркие месяцы.
Объем воды рассчитывается в зависимости от приствольного круга. На каждый квадратный метр рекомендуется использовать по ведру жидкости.
Доломитовая мука
Недостаток кальция может привести к гниению и опадению плодов. Удобрение вносят либо в начале, либо в конце сезона. Летом такая подкормка не даст заметного эффекта.
На квадратный метр следует вносить около двухсот граммов доломитовой муки.
Обработка растений
Сливы привлекают насекомых, поэтому их необходимо обрабатывать дважды в начале сезона.
Первую обработку проводят, когда почки начинают набухать, а вторую — на этапе формирования завязей.
Можно использовать любые подходящие препараты.
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