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Причины гниения слив: советы опытных огородников 0 55

Дом и сад
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины гниения слив: советы опытных огородников

Гниение слив на ветках или их опадение может сигнализировать о проблемах с растением.

 

Чаще всего это указывает на то, что с кустарником что-то не так. Если не устранить причину, ситуация может ухудшиться. Почему же гниют сливы?

Полив

Не все садоводы знают, что сливы требуют значительного количества влаги, особенно в жаркие месяцы.

Объем воды рассчитывается в зависимости от приствольного круга. На каждый квадратный метр рекомендуется использовать по ведру жидкости.

Доломитовая мука

Недостаток кальция может привести к гниению и опадению плодов. Удобрение вносят либо в начале, либо в конце сезона. Летом такая подкормка не даст заметного эффекта.

На квадратный метр следует вносить около двухсот граммов доломитовой муки.

Обработка растений

Сливы привлекают насекомых, поэтому их необходимо обрабатывать дважды в начале сезона.

Первую обработку проводят, когда почки начинают набухать, а вторую — на этапе формирования завязей.

Можно использовать любые подходящие препараты.

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