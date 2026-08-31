Кактусы являются отличным выбором для тех, кто не хочет тратить много времени на уход за растениями.

Эти комнатные растения также подходят владельцам домашних животных, так как питомцы вряд ли их съедят.

Многие даже не подозревают о существовании практически уникальных видов кактусов, которые могут стоить значительно дороже, чем обычно. Какие кактусы можно считать наиболее редкими?

Сагуаро

В некоторых регионах этот кактус не считается редким, так как он произрастает в естественных условиях, например, в Аризоне.

Тем не менее, этот вид начали культивировать для домашнего разведения.

Небольшой росток может стоить более 70 долларов.

Это растение напоминает небольшое дерево и станет эффектным дополнением к любому интерьеру.

Шлюмбергера

Этот вид кактусов можно назвать одним из самых красивых, так как он цветет раз в год, и этот период совпадает с новогодними праздниками.

В некоторых странах этот цветок стал символом Рождества.

Редкость этого кактуса объясняется тем, что его трудно найти в продаже, так как его быстро раскупают.

Пурпурный кактус

Это растение отличается своей необычной расцветкой и считается довольно дорогим. Его окраска напоминает эффектный минерал.

Считается, что пурпурный кактус сложно найти даже в специализированных магазинах.

Поэтому его стоимость может быть весьма высокой.