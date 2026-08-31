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Самые дорогие сорта яблок в мире 0 193

Дом и сад
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые дорогие сорта яблок в мире

Яблоки считаются одним из самых доступных продуктов, однако некоторые сорта могут удивить своей ценой.

 

Тем не менее, не все сорта яблок можно назвать бюджетными. Некоторые из них могут впечатлить своей стоимостью. Какие яблоки считаются самыми дорогими в мире?

Самый дорогой сорт был выведен фермерами из Японии в 70-х годах прошлого века. Специалисты решили использовать проверенную технологию — скрестить два самых популярных сорта яблок.

В результате получились плоды, вес которых может достигать 1 кг.

Как правило, такие фрукты продаются упаковками.

Стоимость одного яблока составляет около 21 доллара.

Плоды сорта Sekai Ichi отличаются безупречным вкусом.

Конкуренцию японским яблокам составляют фрукты, выведенные селекционерами из Новой Зеландии. Фермеры предлагают плоды необычного черного цвета.

За одно такое яблоко придется заплатить не менее 20 долларов.

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