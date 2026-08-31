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Самые крупные сорта томатов в мире 0 68

Дом и сад
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые крупные сорта томатов в мире

Селекционеры часто экспериментируют с популярными овощами, придавая им новые характеристики для улучшения качества.

 

Некоторые сорта томатов разрабатываются специально для того, чтобы удивить дачников своими размерами. Какие виды томатов считаются самыми крупными?

Американскому фермеру удалось установить мировой рекорд, вырастив томат внушительных размеров. Его вес превысил 3,7 кг, что является впечатляющим результатом.

Этот сорт называется "Большой Зак". Помидоры данного вида в среднем весят около 700 граммов.

Сорт "Сокровище инков" также обладает большими размерами, однако его вкус отмечается как слишком водянистый.

Помидор сорта "Ваше благородие" весит целый килограмм. Считается, что томаты этого вида не только впечатляют своими габаритами, но и обладают отличными вкусовыми качествами.

На сегодняшний день этот сорт томатов считается одним из самых крупных в мире.

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