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Как предотвратить запотевание зеркала в ванной: простое решение 0 135

Дом и сад
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ванная комната

Чтобы избежать запотевания зеркала, можно воспользоваться доступным средством, которое найдется в каждом доме. Опытные хозяева давно знают, как справиться с этой проблемой.

 

Для начала зеркало следует протереть мыльной пеной. Важно не переусердствовать, иначе после такой обработки зеркало придется мыть. Подойдет даже обычное хозяйственное мыло.

Отлично справляется с этой задачей глицерин. Нанесите средство на тряпку или ватный диск и аккуратно протрите стекло. Это создаст тончайшую пленку, на которой влага не будет оседать.

Вместо мыла некоторые хозяева также используют шампунь или пену для бритья.

После нанесения любого из средств важно протереть зеркало сухой тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы не осталось следов пены.

Такой простой способ позволяет использовать зеркало после горячего душа или ванной без проблем, так как оно не запотеет, и не придется протирать его полотенцем, оставляя разводы.

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