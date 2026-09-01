Уход за плодовыми растениями продолжается даже после сбора урожая. Это касается и кустарников, таких как черная смородина, которую дачники высаживают для получения вкусных и полезных плодов.

Осенью смородину необходимо подкормить, чтобы она легче перенесла зиму и в следующем году снова радовала крупными ягодами.

Садоводы рекомендуют вносить удобрения с высоким содержанием калия. Эти препараты можно использовать как в сухом, так и в растворенном виде. Также их можно применять для опрыскиваний весной. В осенний период растению больше подойдет водный раствор с добавлением калия.

Подкормка будет полезна не только для смородины, но и для крыжовника.