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О важной подкормке для чёрной смородины 0 608

Дом и сад
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Черная смородина

Уход за плодовыми растениями продолжается даже после сбора урожая. Это касается и кустарников, таких как черная смородина, которую дачники высаживают для получения вкусных и полезных плодов.

 

Осенью смородину необходимо подкормить, чтобы она легче перенесла зиму и в следующем году снова радовала крупными ягодами.

Садоводы рекомендуют вносить удобрения с высоким содержанием калия. Эти препараты можно использовать как в сухом, так и в растворенном виде. Также их можно применять для опрыскиваний весной. В осенний период растению больше подойдет водный раствор с добавлением калия.

Подкормка будет полезна не только для смородины, но и для крыжовника.

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