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Ошибки при сушке чеснока, которые могут испортить урожай 0 278

Дом и сад
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чеснок

Не всем удается долго сохранить чеснок после сбора. Причиной этому могут быть допущенные ошибки.

 

Важно правильно определить сроки сбора урожая. Если чеснок выкопать слишком рано или поздно, это может негативно сказаться на его сохранности.

Первый признак готовности чеснока к уборке – это защитная кожура, которая начинает лопаться, и появляются соцветия.

Стрелки чеснока выпрямляются, и стоит обратить внимание на нижние листья. Если они пожелтели, значит, чеснок пора собирать.

После сбора чеснока необходимо правильно подготовить его к хранению.

Луковицы вместе со стеблями следует отправить на сушку. Их можно разместить под навесом или в помещении.

Чеснок не следует мыть от земли. Только после того, как он подсохнет, можно стряхнуть остатки земли.

Затем можно обрезать стебли, но не следует срезать их у самой головки, так как это может навредить.

После этого плоды можно складывать в ящик для хранения. Не обязательно помещать урожай в подвал, так как он будет хорошо сохраняться даже при комнатной температуре. Однако не стоит класть головки в пакет, так как это может привести к гниению.

Некоторые хозяйки обжигают сухие корешки чеснока спичками, чтобы продлить срок его хранения.

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