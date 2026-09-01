Садовые деревья нуждаются в особой защите в переходные времена года. Важно, чтобы растения не были уязвимы перед вредителями и заболеваниями.
Для защиты дерева можно использовать раствор извести или садовую краску.
Однако предпочтительнее использовать второй вариант.
Важно не применять известь или краску в "чистом" виде. Рекомендуется добавлять определённые компоненты в средство.
Какие добавки следует использовать
Если вы планируете побелить деревья, желательно добавить в краску фунгициды — средства против грибковых заболеваний.
Кроме того, в садовой краске должна быть клеевая основа.
При наличии обоих компонентов белый слой будет хорошо держаться на растении и эффективно защищать дерево от недугов.
Вредители, оставшиеся в коре, не будут представлять опасности.
Таким образом, дерево сможет спокойно пережить осень и зиму, а затем без проблем встретит весенний период.
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