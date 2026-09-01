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Побелка деревьев: как обеспечить максимальную защиту 0 54

Дом и сад
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Побелка деревьев: как обеспечить максимальную защиту

Садовые деревья нуждаются в особой защите в переходные времена года. Важно, чтобы растения не были уязвимы перед вредителями и заболеваниями.

 

Для защиты дерева можно использовать раствор извести или садовую краску.

Однако предпочтительнее использовать второй вариант.

Важно не применять известь или краску в "чистом" виде. Рекомендуется добавлять определённые компоненты в средство.

Какие добавки следует использовать

Если вы планируете побелить деревья, желательно добавить в краску фунгициды — средства против грибковых заболеваний.

Кроме того, в садовой краске должна быть клеевая основа.

При наличии обоих компонентов белый слой будет хорошо держаться на растении и эффективно защищать дерево от недугов.

Вредители, оставшиеся в коре, не будут представлять опасности.

Таким образом, дерево сможет спокойно пережить осень и зиму, а затем без проблем встретит весенний период.

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