Уход за виноградом считается сложной задачей. Даже при качественном и регулярном уходе может не удастся получить хороший урожай.

Рассмотрим четыре причины, по которым виноград может сохнуть, а не созревать.

1. Перегрузка урожая

Когда на винограде формируется большое количество гроздей, дачники надеются на отличный урожай. Однако это не всегда так просто.

Если на кустах много завязей, винограду может не хватить питательных веществ для полноценного развития.

В результате часть гроздей начинает сохнуть, и происходит сброс лишних ягод. Обычно завязи сохнут до созревания, но бывают исключения. Этот процесс можно считать естественным, так как кусты самостоятельно регулируют количество урожая.

Чаще всего такая проблема возникает у молодых кустов, у которых корневая система еще не развита. Чтобы избежать этой ситуации, рекомендуется заранее удалять лишние завязи и побеги, хотя это может быть непросто для дачника.

2. Нарушения правил ухода

Для правильного развития винограда необходимо соблюдать три условия:

1. Регулярный и правильный полив.

2. Внесение питательных веществ.

3. Умеренное солнечное освещение.

При длительной засухе виноград может снизить количество урожая. Особенно важно уделять внимание поливу молодых кустов, у которых слаборазвита корневая система, и нехватка влаги может быть критической.

Также возможны солнечные ожоги. Если винограду не хватает зеленой массы, вероятность солнечных ожогов возрастает, что может привести к полному засыханию кисти.

3. Нехватка питательных веществ

Отсутствие весенних, летних и осенних подкормок может вызвать указанные проблемы.

Виноград нуждается в регулярных подкормках, и даже отсутствие удобрений всего один сезон может привести к негативным последствиям.

4. Поражения болезнями и вредителями

Виноград может быть подвержен следующим заболеваниям:

1. Милдью.

2. Сухорукваность.

3. Антракноз.

4. Вертициллезное увядание.

Эти заболевания развиваются быстро и могут распространиться на всю плантацию за сезон. Чтобы избежать заболеваний, необходимо регулярно осматривать кусты и проводить профилактическую обработку.

Опасные вредители винограда:

• паутинный клещ;

• осы;

• подземная филлоксера.

Борьбу следует начинать с ос, которые могут нанести серьезный ущерб. Для этого можно устанавливать ловушки и уничтожать гнезда, расположенные на участке.