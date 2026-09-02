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Что нужно сделать перед закрытием дачного сезона 0 1

Дом и сад
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что нужно сделать перед закрытием дачного сезона

Закрытие дачного сезона — это время, когда дачники могут допустить распространенные ошибки.

 

В этой статье рассмотрим 8 важных дел, которые необходимо выполнить перед закрытием дачного сезона.

Подготовка деревьев и кустов к морозам

Даже если на вашем участке растут акклиматизированные и морозостойкие растения, не стоит забывать о базовом уходе.

Например, если не побелить деревья, они могут получить солнечные ожоги зимой. Также важно использовать укрывные материалы для защиты от сильных морозов. Ключевым этапом является обрезка деревьев и кустов, при этом не следует оставлять сухие и поврежденные ветки. Этот этап требует тщательной подготовки.

Подготовка газона

Если у вас есть газон, важно очистить его от мусора и листвы. Многие игнорируют эту базовую уборку, но это ошибка, так как остатки могут стать средой обитания для микробов и вредителей.

Также стоит подумать об укороченной стрижке газона. Важно привести участок в порядок, чтобы весной ничего не мешало активному росту.

Подкормка

Осенние удобрения помогают восстановить почву. Некоторые дачники забывают, что почва истощается летом.

Если не вносить необходимые подкормки вовремя, плодородность участка может снизиться, что приведет к другим проблемам.

Наиболее популярные осенние подкормки:

1) Компост.

2) Куринный помет.

3) Торф.

4) Минеральные удобрения.

5) Органические удобрения и многое другое.

Осенью можно использовать практически все удобрения, но важно помнить, что азотные подкормки не нужны в этот период. Концентрация и тип удобрений должны подбираться индивидуально.

Обеспечение безопасности

Эта работа не касается непосредственно участка, но также важна. Необходимо проверить:

• замки;

• засовы;

• петли;

• щеколды и другие элементы.

Эти предметы нужно смазать и проверить их работоспособность. Лучше всего выполнять эту процедуру осенью, когда температура на улице плюсовая. Если затянуть, могут возникнуть серьезные проблемы.

Борьба с грызунами

Если на участке есть небольшое количество грызунов, многие дачники предпочитают ничего не делать, ошибочно полагая, что это не принесет большого вреда. Однако профилактика от грызунов необходима.

Игнорирование этой проблемы может привести к увеличению их численности. На участке стоит устанавливать мышеловки или использовать другие методы борьбы.

Подготовка инженерных сооружений

Водопровод и канализация требуют регулярного обслуживания. Если упустить эту процедуру весной, зимой могут возникнуть серьезные проблемы.

Поэтому важно оценить общее состояние и при необходимости принять меры.

Обработка инвентаря

Чтобы садовый инвентарь служил долго и сохранял свои качества, необходимо выполнить несколько действий:

1) Вымыть и обеззаразить.

2) Высушить.

3) При необходимости смазать.

Инвентарь следует хранить в сухих помещениях. Опытные дачники после просушки упаковывают инвентарь в пленку, чтобы защитить от влаги и других негативных факторов.

Посев озимых растений

Осенью можно высаживать на зиму:

• редис;

• морковь;

• свеклу;

• чеснок;

• лук и другие культуры.

Посев озимых растений позволит дачникам получить ранний урожай.

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