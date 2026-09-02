Если на ваших подоконниках растут азалия, гортензия, камелия или комнатные каллы, не отказывайте им в удовольствии от полива подкисленной водой.

Слегка подкисленной водой можно заменить все поливы, а более крепкий раствор рекомендуется использовать раз в 2-3 недели.

Подкислять почву стоит и в горшках с диффенбахией, драценой, марантой или глоксинией.

Некоторые могут удивиться, но даже кактусы, декабрист, гербера, пуансеттия и антуриум предпочитают кислый грунт.

Эти растения, как и цикас, пеперомия, кливия и традесканция, следует поливать слегка подкисленной водой каждые 2 недели.

Теперь самое важное — как приготовить воду, подходящую для подкисления почвы?

Существует несколько способов: если использовать лимонную кислоту, нужно развести 5 граммов порошка в 2 литрах горячей воды.

Также можно применять щавелевую кислоту — для этого в воду, предназначенную для полива, добавьте несколько зеленых листочков.