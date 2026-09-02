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Как сохранить зелень свежей: полезная хитрость 0 1

Дом и сад
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить зелень свежей: полезная хитрость

Осень приносит богатый урожай, включая не только крупные помидоры, но и ароматную зелень.

 

Осень приносит богатый урожай, среди которого есть не только крупные помидоры, но и ароматная зелень.

Некоторые дачники успевают вырастить два урожая зелени. Сначала они убирают чеснок и лук, а на освободившихся грядках высеивают ранние сорта укропа или петрушки.

Летом и в начале осени зелени много, и многие хозяйки не знают, как ее сохранить. Она быстро теряет свежесть без заморозки.

Если замораживать зелень не планируется, но нужно сохранить ее на 7-10 дней, можно воспользоваться простой хитростью.

Для этого потребуется обычный контейнер. Дно емкости застилают бумажным полотенцем и помещают туда зелень.

Лишняя влага приводит к быстрой порче зелени. Однако этот трюк работает в обратную сторону для кинзы, укропа и петрушки.

В этом случае зелень нужно завернуть во влажное полотенце и разместить на нижней полке холодильника.

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