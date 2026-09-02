Аспирин стал известным как универсальный препарат, который находит применение не только в медицине, но и в цветоводстве и огородничестве.

Теперь речь идет о стирке белых вещей, которые со временем теряют свою белизну и становятся серыми.

Некоторые хозяйки утверждают, что для этого нужно взять 4-5 таблеток аспирина, растолочь их и растворить в горячей воде, а затем замочить в этом растворе белые вещи. Считается, что это поможет вернуть им свежесть и яркость.

Однако те, кто пробовал этот метод, отмечают, что он не всегда эффективен. Вероятно, миф о действии аспирина возник из-за того, что замачивание белых вещей в горячей воде действительно помогает удалить часть грязи.

Белые вещи становятся визуально светлее, а при последующей стирке в машинке пятна удаляются. Но основная заслуга в этом принадлежит не аспирину, а стиральному порошку и горячей воде.