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Можно ли отбелить белые вещи с помощью аспирина? 0 5

Дом и сад
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли отбелить белые вещи с помощью аспирина?

На форумах обсуждают популярный совет о стирке белых вещей с использованием аспирина.

 

Аспирин стал известным как универсальный препарат, который находит применение не только в медицине, но и в цветоводстве и огородничестве.

Теперь речь идет о стирке белых вещей, которые со временем теряют свою белизну и становятся серыми.

Некоторые хозяйки утверждают, что для этого нужно взять 4-5 таблеток аспирина, растолочь их и растворить в горячей воде, а затем замочить в этом растворе белые вещи. Считается, что это поможет вернуть им свежесть и яркость.

Однако те, кто пробовал этот метод, отмечают, что он не всегда эффективен. Вероятно, миф о действии аспирина возник из-за того, что замачивание белых вещей в горячей воде действительно помогает удалить часть грязи.

Белые вещи становятся визуально светлее, а при последующей стирке в машинке пятна удаляются. Но основная заслуга в этом принадлежит не аспирину, а стиральному порошку и горячей воде.

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