Лилии — это прекрасные цветы, но иногда их внешний вид может ухудшаться.

Проблема пожелтения листьев часто указывает на то, что растение может быть поражено болезнью.

Одним из наиболее серьёзных признаков является изменение цвета листьев на жёлтый.

Если это произошло, значит, лилия "заболела". Однако, если принять меры вовремя, цветы можно спасти.

Сначала необходимо выяснить, что именно стало причиной изменения цвета листьев.

Бактериальная гниль

Сначала листья начинают желтеть, а затем могут приобретать коричневый оттенок. В этом случае риск гибели растения становится очень высоким.

Чтобы спасти лилию, нужно удалить испорченные листья и обработать растение фунгицидом.

Также важно избегать переувлажнения почвы, так как избыток влаги может привести к развитию болезни.

Ржавчина

Если листья желтеют частично, образуя пятна, это может быть признаком ржавчины. Обычно это связано с избытком влаги в почве.

Чтобы вернуть растению прежнюю красоту, необходимо удалить поражённые листья и обработать цветы раствором бордоской жидкости.

Хлороз

Если листья иногда приобретают желтоватый цвет, это может быть признаком хлороза.

Чтобы лилия выжила и продолжала радовать своим внешним видом, нужно покрыть почву мульчей и обработать растение раствором лимонной кислоты.