Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему томаты остаются бледными, твердыми и невкусными? 0 137

Дом и сад
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему томаты остаются бледными, твердыми и невкусными?

Что делать, если вместо нежных и вкусных томатов выросли бледные, твердые и невкусные плоды?

 

Многие огородники сталкиваются с проблемой бледных и невкусных томатов, но не все знают, в чем причина и как избежать этого явления.

Характерные черты сортов

Томаты делятся на три категории в зависимости от их назначения:

1. Салатные. Эти томаты вкусные, мягкие и с тонкой кожицей. Они идеально подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления соусов, соков и томатной пасты.

2. Сорта с повышенной лежкостью. Это зимние сорта, которые созревают медленно и имеют плотную мякоть с жесткой сердцевиной. Внутри такие помидоры могут быть бледно-розовыми или даже белыми. Эти сорта часто продаются в магазинах, так как хорошо хранятся и не повреждаются при транспортировке, что позволяет им сохраняться до середины зимы.

3. Сорта для консервации. Эти помидоры имеют грубую кожуру и плотную мякоть, что позволяет им сохранять форму при термической обработке.

Рекомендуется провести ревизию сортов, выяснить их характеристики и использовать их по назначению. В следующем году можно посадить больше салатных сортов.

Внешние факторы

Бледность, жесткость и безвкусная мякоть могут быть следствием неподходящих условий для роста растений. Негативно на созревание плодов влияют:

- Недостаток калия и кальция.

- Переизбыток азота, особенно во второй половине лета.

- Засуха.

- Сильный стресс (подрыв корневой системы, кардинальная обрезка листьев, жара, холод).

- Избыток влаги.

- Температура выше 30°.

- Яркое солнце в середине и конце лета.

- Понижение температуры до 15° и ниже.

Правильный уход за растениями поможет исключить риск появления бледных и невкусных плодов. Важно вовремя подкармливать растения, обеспечивать регулярный полив, затенять от слишком яркого солнца, белить или накрывать затеняющей сеткой теплицы, а также исключить азотные подкормки во второй половине лета.

Несмотря на то что качество урожая в значительной степени зависит от ухода, есть факторы, на которые даже самые заботливые дачники не могут повлиять. Одним из таких факторов является столбур — вирусное заболевание, которое делает плоды бледными, жесткими и невкусными. К сожалению, вылечить столбур невозможно, и зараженные растения необходимо уничтожить.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты осеннего ухода за тыквой для 100%-ного созревания
Изображение к статье: Можно ли отбелить белые вещи с помощью аспирина?
Изображение к статье: Как сохранить зелень свежей: полезная хитрость
Изображение к статье: Что нужно сделать перед закрытием дачного сезона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что и где едят в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Виктор Гущин
Наша Латвия
Изображение к статье: Затопленная подводная лодка
В мире
Изображение к статье: Итоги стихии
Наша Латвия
Изображение к статье: Школа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Что и где едят в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Виктор Гущин
Наша Латвия
Изображение к статье: Затопленная подводная лодка
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео