Что делать, если вместо нежных и вкусных томатов выросли бледные, твердые и невкусные плоды?

Многие огородники сталкиваются с проблемой бледных и невкусных томатов, но не все знают, в чем причина и как избежать этого явления.

Характерные черты сортов

Томаты делятся на три категории в зависимости от их назначения:

1. Салатные. Эти томаты вкусные, мягкие и с тонкой кожицей. Они идеально подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления соусов, соков и томатной пасты.

2. Сорта с повышенной лежкостью. Это зимние сорта, которые созревают медленно и имеют плотную мякоть с жесткой сердцевиной. Внутри такие помидоры могут быть бледно-розовыми или даже белыми. Эти сорта часто продаются в магазинах, так как хорошо хранятся и не повреждаются при транспортировке, что позволяет им сохраняться до середины зимы.

3. Сорта для консервации. Эти помидоры имеют грубую кожуру и плотную мякоть, что позволяет им сохранять форму при термической обработке.

Рекомендуется провести ревизию сортов, выяснить их характеристики и использовать их по назначению. В следующем году можно посадить больше салатных сортов.

Внешние факторы

Бледность, жесткость и безвкусная мякоть могут быть следствием неподходящих условий для роста растений. Негативно на созревание плодов влияют:

- Недостаток калия и кальция.

- Переизбыток азота, особенно во второй половине лета.

- Засуха.

- Сильный стресс (подрыв корневой системы, кардинальная обрезка листьев, жара, холод).

- Избыток влаги.

- Температура выше 30°.

- Яркое солнце в середине и конце лета.

- Понижение температуры до 15° и ниже.

Правильный уход за растениями поможет исключить риск появления бледных и невкусных плодов. Важно вовремя подкармливать растения, обеспечивать регулярный полив, затенять от слишком яркого солнца, белить или накрывать затеняющей сеткой теплицы, а также исключить азотные подкормки во второй половине лета.

Несмотря на то что качество урожая в значительной степени зависит от ухода, есть факторы, на которые даже самые заботливые дачники не могут повлиять. Одним из таких факторов является столбур — вирусное заболевание, которое делает плоды бледными, жесткими и невкусными. К сожалению, вылечить столбур невозможно, и зараженные растения необходимо уничтожить.