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Секреты осеннего ухода за тыквой для 100%-ного созревания 0 2

Дом и сад
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секреты осеннего ухода за тыквой для 100%-ного созревания

Выращивание тыквы — это не только вкусные каши и семечки, но и корм для скота.

 

Тыква не требует особого ухода. Люди сажали ее в конце мая и забывали до осени.

Вспоминали о ней лишь во время сбора урожая. Иногда укорачивали плети или прищипывали верхушки, чтобы растение не мешало.

Современные дачники сталкиваются с множеством проблем при выращивании тыквы. Несмотря на уход, формировку и полив, получить хороший урожай бывает сложно.

Одной из основных проблем является незрелость плодов. Как же добиться 100%-ного созревания?

Сорт — основа всего

Раньше у крестьян был один или два сорта тыквы. Они собирали семена из лучших плодов, которые хорошо созрели, что позволяло растению адаптироваться к климатическим условиям.

Сегодня дачников привлекает множество сортов с различными вкусами, окрасками и размерами. Однако важно помнить о вегетативном периоде. Выбирайте сорта, которые успевают созреть до первых заморозков, иначе никакие ухищрения не помогут.

Контроль количества плодов — важное мероприятие

Тыква — южное растение. В естественных условиях ее плети растут, укореняются и завязывают новые плоды. В северных регионах время роста ограничено погодными условиями.

Новые завязи, появляющиеся в конце августа и сентябре, не успеют созреть и отберут питание у уже завязавшихся плодов, замедляя их созревание.

Чтобы этого избежать, удаляйте поздние плоды. Если они уже крупные, не жалейте — их можно использовать в пищу, как кабачки.

Некоторые прищипывают верхушки побегов. Это возможно, но растение пустит боковые побеги. Если есть время и желание, можно обрезать пасынки, но проще удалить лишние завязи.

Забота о плодах не будет лишней

Созревающая тыква часто лежит в траве или на голой земле, закрытая листьями растения.

Уберите вокруг нее траву, удалите листья, создающие тень, чтобы обеспечить доступ солнца. Это поможет плоду лучше созреть и накопить больше сахаров. Также подложите под плод доску или что-то подобное, чтобы нижняя часть не соприкасалась с землей, что снизит риск загнивания.

При угрозе заморозков укройте тыкву. Если не все растение, то хотя бы плоды. Если заморозок произойдет, плод не пострадает, а если нет, он сможет еще некоторое время зреть на растении.

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