В саду опытного дачника можно встретить яблони, груши и сливы с гвоздями в стволах.

Садоводы прибегают к этому методу, когда старые деревья перестают плодоносить.

Проблема заключается в нехватке железа у старых деревьев. Чтобы решить её, достаточно забить в дерево несколько ржавых гвоздей.

Гвозди следует забивать неглубоко. Сначала забивается один, затем на пару сантиметров выше – ещё один-два.

Этот способ является проверенным и действительно эффективным: на следующий год дерево даст значительно больше плодов.