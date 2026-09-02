В саду опытного дачника можно встретить яблони, груши и сливы с гвоздями в стволах.
Садоводы прибегают к этому методу, когда старые деревья перестают плодоносить.
Проблема заключается в нехватке железа у старых деревьев. Чтобы решить её, достаточно забить в дерево несколько ржавых гвоздей.
Гвозди следует забивать неглубоко. Сначала забивается один, затем на пару сантиметров выше – ещё один-два.
Этот способ является проверенным и действительно эффективным: на следующий год дерево даст значительно больше плодов.
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