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Зачем забивать гвозди в яблони, груши и сливы 1 243

Дом и сад
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем забивать гвозди в яблони, груши и сливы

В саду опытного дачника можно встретить яблони, груши и сливы с гвоздями в стволах.

 

Садоводы прибегают к этому методу, когда старые деревья перестают плодоносить.

Проблема заключается в нехватке железа у старых деревьев. Чтобы решить её, достаточно забить в дерево несколько ржавых гвоздей.

Гвозди следует забивать неглубоко. Сначала забивается один, затем на пару сантиметров выше – ещё один-два.

Этот способ является проверенным и действительно эффективным: на следующий год дерево даст значительно больше плодов.

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