Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно подкормить лилии осенью? 0 30

Дом и сад
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лилии

Цветение ослабляет растение, поэтому к концу сезона лилиям необходима поддержка, чтобы они могли успешно пережить зиму и радовать вас в новом сезоне.

 

Чтобы повысить зимостойкость и укрепить луковицы лилии в конце дачного сезона, рекомендуется подкормить цветы фосфорно-калийным удобрением. С приходом весны подкормленным растениям не потребуется много сил на восстановление, что обеспечит пышное цветение.

Полейте лилии питательным раствором: в 10 литрах воды разведите 1,5 столовые ложки калимагнезии и 2 столовые ложки суперфосфата. Как и другие садовые цветы, перед зимой лилии можно замульчировать компостом, укладывая слой толщиной 10 см, чтобы защитить луковицы от вымерзания.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему листья лилий желтеют и как с этим справиться
Изображение к статье: Зачем забивать гвозди в яблони, груши и сливы
Изображение к статье: Как поливать комнатные растения подкисленной водой
Изображение к статье: Секреты осеннего ухода за тыквой для 100%-ного созревания

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эвакуация экспонатов в музее
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дом
Дом и сад
Изображение к статье: 8000 сварщиков
Бизнес
2
Изображение к статье: Ботокс
Люблю!
Изображение к статье: Браже
Политика
7
Изображение к статье: Нарциссы
Дом и сад
Изображение к статье: Эвакуация экспонатов в музее
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дом
Дом и сад
Изображение к статье: 8000 сварщиков
Бизнес
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео