Цветение ослабляет растение, поэтому к концу сезона лилиям необходима поддержка, чтобы они могли успешно пережить зиму и радовать вас в новом сезоне.

Чтобы повысить зимостойкость и укрепить луковицы лилии в конце дачного сезона, рекомендуется подкормить цветы фосфорно-калийным удобрением. С приходом весны подкормленным растениям не потребуется много сил на восстановление, что обеспечит пышное цветение.

Полейте лилии питательным раствором: в 10 литрах воды разведите 1,5 столовые ложки калимагнезии и 2 столовые ложки суперфосфата. Как и другие садовые цветы, перед зимой лилии можно замульчировать компостом, укладывая слой толщиной 10 см, чтобы защитить луковицы от вымерзания.