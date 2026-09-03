Нарциссы известны своей неприхотливостью и устойчивостью к болезням. В период цветения они излучают тонкий медовый аромат, привлекая шмелей в сад.

Конец августа и первая половина сентября — это оптимальное время для посадки нарциссов. Эти цветы размножаются с помощью молодых луковичек. Можно ежегодно выкапывать луковицы нарциссов и делить их на несколько частей.

Температура почвы должна быть в пределах от 8 до 10 градусов. На этой отметке она должна оставаться не менее двух недель. Корни нарциссов должны успеть сформироваться до наступления первых морозов, при этом луковицы не должны начинать свой рост.

Рекомендуется высаживать растения только на подготовленную почву с показателем кислотности около 6,5 pH.

На песчаных почвах луковицы со временем уменьшаются, и цветение может полностью прекратиться. Садоводы должны учитывать, что песчаные почвы промерзают глубже. Если участок имеет песчаную почву, необходимо внести перегной — около 20 килограммов на квадратный метр. Если вы планируете выделить небольшой участок под нарциссы, лучше заменить верхний слой почвы на специальные составы.

Сажать цветы следует на расстоянии 15-20 см друг от друга. Глубина посадки определяется размером луковицы и составляет три её высоты. Каждую луковицу рекомендуется немного присыпать золой, а оставшееся пространство заполнить обычной почвой с добавлением минеральных удобрений. Если почва слишком сухая, необходим обильный полив.

Вносить подкормки в грунт после посадки нарциссов не рекомендуется; это следует сделать на этапе подготовки почвы.

Полив следует осуществлять по мере просыхания грунта. Если начинаются затяжные дожди, нужно следить, чтобы луковицы не начали гнить. Для защиты растений от обильных осадков участок можно накрыть пленкой. В сухую осень рекомендуется поливать нарциссы по мере необходимости. Важно также регулярно рыхлить грунт, чтобы избежать образования корки.