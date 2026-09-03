Осенние работы на даче включают не только уборку урожая и укрытие растений, но и заботу о сооружениях на участке. Рассмотрим, какие задачи необходимо выполнить до наступления зимы.

Подготовьте замок к зиме

Очистите замок от пыли и грязи. Тщательно обработайте его универсальной аэрозольной смазкой WD-40. Защитите замок от дождя и снега с помощью козырька или резиновой шторки, а еще лучше — поместите замок в обрезанную пластиковую бутылку.

Укрепите поликарбонатную теплицу

Из деревянных брусков сделайте несколько опор в виде буквы Т. Верхнюю перекладину каждой из них обмотайте тканью, чтобы она не царапала поликарбонат. Затем вкопайте опоры в теплице так, чтобы крыша опиралась на горизонтальную перекладину. Старайтесь, чтобы опоры располагались на расстоянии не более 0,6-1 м друг от друга (чем крупнее сооружение, тем больше опор нужно установить).

Также не забудьте отремонтировать все поврежденные за время огородного сезона элементы; обработать защитным средством все деревянные части, а поржавевшие металлические элементы зашкурить и покрыть масляной краской для наружных работ; обработать трещины в поликарбонате с помощью герметиков.

Почините забор

Если у вас покосился забор, его ремонтом нужно заняться прямо сейчас, не дожидаясь весны. Причина проблемы чаще всего в опорах-столбах. Специалисты советуют забивать опорные столбы ниже уровня промерзания почвы (это примерно 1,5 м), чтобы их не выталкивало из земли.

Отремонтируйте крышу

Если течь не устранить, в доме появится сырость и плесень, что может испортить домашнее имущество. В первую очередь закройте место протекания кровли ветошью и залейте монтажной пеной. Затем приготовьте кусок рубероида или пластика, размер которого будет перекрывать отверстие. Для защиты от влаги воспользуйтесь битумной мастикой. Нанесите ее вокруг отверстия и на рубероид (или пластик). Приклейте заплатку на закрытое ветошью или монтажной пеной отверстие.

Очистите водосточную систему

Водосток защищает стены, окна и фундамент дома от падающей с крыши воды. Засоренный водосток может привести к множеству проблем. При помощи палки, скребка, жесткой щетки или другого приспособления удалите весь мусор из водосточных труб и воронок. Чтобы потом не убирать его с придомовой территории, сразу складывайте весь мусор в пакет. Чтобы прочистить забитую водопроводную трубу, воспользуйтесь сантехническим тросом. Промойте всю водосточную систему сильной струей воды из шланга.