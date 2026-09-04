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Как избавиться от неприятного запаха в автомобиле 0 104

Дом и сад
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автомобиль

Иногда даже тщательная уборка автомобиля не помогает избавиться от неприятного запаха в салоне. Не спешите обращаться в химчистку — решить проблему можно гораздо проще.

 

Для начала попробуйте оставить в автомобиле емкость, наполненную белым уксусом. Разбавлять уксус не нужно — просто наполните чашку и поставьте ее на пол автомобиля на ночь.

Если в вашей машине сиденья сделаны из винила и неприятный запах исходит именно от них, вам поможет еще одно эффективное средство. Это обычная пищевая сода — посыпьте ею сиденья и вотрите порошок в ткань с помощью мягкой щетки или руками. Оставьте машину в таком состоянии на ночь, а утром тщательно пропылесосьте обивку.

Опытные автомобилисты предпочитают профилактические меры — по их мнению, если держать в пепельнице, установленной в автомобиле, соду или кофейные зерна, неприятные запахи не будут вас беспокоить.

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