Попробуйте использовать доступные подручные средства вместо дорогих магазинных порошков и таблеток. Они не менее эффективны.

Уксус

Уксусная кислота отлично справляется с налетом на дне и стенках металлического чайника. Для использования необходимо развести 100 мл пищевого уксуса в литре воды.

Затем залейте раствор в чайник и прокипятите на небольшом огне до тех пор, пока отложения не начнут отслояться от стенок.

Сода

Пекарский порошок поможет как для металлических, так и для эмалированных чайников.

Наполните чайник водой и добавьте столовую ложку пищевой соды, после чего прокипятите содержимое в течение получаса.

Очистки

В кожуре яблок и груш содержатся фруктовые кислоты, которые, по мнению опытных домохозяек, могут эффективно справиться с налетом в чайнике.

Поместите очистки от фруктов в чайник, залейте водой и прокипятите несколько минут.