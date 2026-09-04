Попробуйте использовать доступные подручные средства вместо дорогих магазинных порошков и таблеток. Они не менее эффективны.
Уксус
Уксусная кислота отлично справляется с налетом на дне и стенках металлического чайника. Для использования необходимо развести 100 мл пищевого уксуса в литре воды.
Затем залейте раствор в чайник и прокипятите на небольшом огне до тех пор, пока отложения не начнут отслояться от стенок.
Сода
Пекарский порошок поможет как для металлических, так и для эмалированных чайников.
Наполните чайник водой и добавьте столовую ложку пищевой соды, после чего прокипятите содержимое в течение получаса.
Очистки
В кожуре яблок и груш содержатся фруктовые кислоты, которые, по мнению опытных домохозяек, могут эффективно справиться с налетом в чайнике.
Поместите очистки от фруктов в чайник, залейте водой и прокипятите несколько минут.
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