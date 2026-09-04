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Как правильно поливать кактусы 0 135

Дом и сад
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кактус

Кактусы ценятся многими за свою неприхотливость и выносливость. Однако мнение о том, что эти растения не требуют никакого ухода, является ошибочным.

 

Как и другие комнатные растения, кактусы нуждаются в поливе. Для увлажнения почвы в горшках с колючими растениями подойдет обычная вода из-под крана, которая должна отстояться минимум сутки или быть профильтрована. Использовать жесткую воду нежелательно; эту проблему можно решить, прокипятив воду или добавив несколько капель уксусной кислоты.

Частота поливов зависит от состояния растения, температуры воздуха и влажности в помещении, а также от количества солнечного света.

С наступлением осени количество поливов следует уменьшить. Кактусы лучше поливать по утрам, чтобы основной объем влаги испарился в течение дня, что поможет предотвратить загнивание корней. Во время полива важно избегать попадания жидкости на стебель; воду следует лить у края горшка, убедившись, что земля хорошо просохла.

Оптимальный способ полива – через поддон. Налейте в него достаточное количество воды, а через 10-20 минут слейте остаток. Важно, чтобы в горшке был хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась.

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