В растущих побегах ниже точки роста находится зона растяжения, где клетки удлиняются. На затененной стороне клетки растягиваются сильнее, чем на освещенной. Это явление знакомо тем, кто занимается рассадой: при недостатке света ростки начинают удлиняться. В результате побег изгибается, и его верхушка направляется к источнику света.

С научной точки зрения, растяжение клеток происходит благодаря гормону ауксину, который вырабатывается в точке роста и транспортируется в зону растяжения с помощью специального белка-транспортера.

Другой белок — фототропин — активируется под воздействием света и блокирует транспортер ауксина, что приводит к различным концентрациям гормона на освещенной и затененной сторонах. Однако этот механизм работает только в период роста: после завершения роста и цветения растение уже не может поворачиваться к солнцу.