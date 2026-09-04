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Как растения поворачиваются к солнцу? 0 34

Дом и сад
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подсолнухи

Растения поворачиваются к солнцу за счет вытягивания клеток.

 

В растущих побегах ниже точки роста находится зона растяжения, где клетки удлиняются. На затененной стороне клетки растягиваются сильнее, чем на освещенной. Это явление знакомо тем, кто занимается рассадой: при недостатке света ростки начинают удлиняться. В результате побег изгибается, и его верхушка направляется к источнику света.

С научной точки зрения, растяжение клеток происходит благодаря гормону ауксину, который вырабатывается в точке роста и транспортируется в зону растяжения с помощью специального белка-транспортера.

Другой белок — фототропин — активируется под воздействием света и блокирует транспортер ауксина, что приводит к различным концентрациям гормона на освещенной и затененной сторонах. Однако этот механизм работает только в период роста: после завершения роста и цветения растение уже не может поворачиваться к солнцу.

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