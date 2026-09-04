Рододендрон иногда плохо растет, не цветет и даже погибает, даже если за ним ухаживают опытные садоводы. Рассмотрим, как избежать ошибок при посадке и уходе за этим растением.

* В посадочную яму не была добавлена лесная земля.

Это распространенная ошибка. Многие знают, что грунт должен быть кислым, но не все понимают, что для посадки необходимо использовать верхний слой почвы из леса. Рододендрон может нормально развиваться только в симбиозе с микоризой, которая содержится в лесной почве.

* Добавление в посадочную яму извести, угля, хлорсодержащих удобрений, золы, мела.

Навоз может содержать возбудителей болезней, которые вредят рододендрону. Зола, мел и известь делают почву щелочной, а хлор не переносят почти все растения.

* Недостаточный полив.

Кустарник требует большого количества влаги, поэтому его нужно регулярно поливать, избегая пересыхания почвы. Если почва пересыхает, молодые всасывающие корешки погибают, что негативно сказывается на развитии растения.

* Заглубленная корневая шейка.

Корневая шейка — это место, где на стволе расположен первый корень. Это место не должно быть заглублено, оно должно находиться на уровне верхнего слоя земли. В противном случае растение будет угнетено.

* Тяжелый грунт.

Грунт должен быть легким и хорошо пропускать воду и воздух. Если он слишком тяжелый, при посадке следует добавить песок, хвойный опад и полуперепревшие листья.

* Застой воды.

Рододендрон любит влагу, но не переносит ее застоя. Это может не только угнетать растение, но и приводить к его гибели. Если на участке нет места, где вода не застаивается, рекомендуется сажать растение на холмик, создавая специальную возвышенность для предотвращения застоя воды у корней.

* Солнечное место.

Рододендрон предпочитает расти в полутени. Яркое солнце может негативно сказаться на кустарнике, особенно если это сорт с крупными листьями. Утреннее и вечернее солнце полезно растению, а в полуденный зной куст следует притенять. Поэтому его лучше сажать под деревьями или с западной и восточной стороны заборов и живых изгородей.