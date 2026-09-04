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Польза чайных пакетиков после заварки 0 42

Дом и сад
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чай

Экономные огородники часто отправляют использованные чайные пакетики в компост, но их возможности не ограничиваются только этим.

 

Чайные листья обладают богатым химическим составом, который оказывает положительное влияние на здоровье человека. Однако они также могут быть полезны для растений.

Особенно это касается черного чая, так как в процессе его ферментации изменяется спектр действия некоторых веществ. Черный чай содержит витамины, минералы, антиоксиданты и галловую кислоту, которая представляет интерес для огородников, так как помогает подавлять развитие заболеваний.

Галловая кислота содержится в дубильных веществах и танине, которые можно найти в чае, дубовой коре, гвоздике и других растениях. Чтобы извлечь галловую кислоту, нужно приготовить крепкий чай.

Для дезинфекции и стимуляции роста семян или черенков готовят настой из одного пакетика чая и стакана воды. Пакетик следует прокипятить в течение 5 минут, затем настоять 5–7 часов. В этом настое семена и черенки замачивают на сутки.

Настой чая также является отличным профилактическим средством от болезней. Для этого 5 пакетиков чая заливают литром воды, кипятят 5 минут, настаивают сутки и разбавляют с 2 литрами воды. Таким раствором можно поливать всходы растений, когда у них только появляются листочки, что поможет предотвратить черную ножку.

Чайный настой эффективно борется с различными гнилями. Если корнеплоды начинают гнить на грядке или в процессе хранения, чай может помочь решить эту проблему. Грядку с морковью или свеклой следует поливать настоем каждые две недели, чтобы подавить развитие гнили.

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