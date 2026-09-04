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Три вещи на кухне, которые многие хозяйки хранят неправильно 0 187

Дом и сад
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три вещи на кухне, которые многие хозяйки хранят неправильно

Как новички в кулинарии, так и опытные хозяйки иногда допускают ошибки в организации хранения кухонной утвари.

 

На большинстве кухонь ножи хранятся вместе с остальными столовыми приборами.

Чтобы лезвия оставались острыми как можно дольше, стоит отказаться от этого подхода. Оптимальным решением будет использование магнитного держателя для ножей или специальной стойки.

Что касается кастрюль и сковородок, их часто хранят в кухонных шкафах по принципу «матрешки».

Хотя такое решение действительно помогает сэкономить место, оно может привести к повреждению эмали или специального покрытия. Если в шкафах нет разделителей, постарайтесь использовать бумагу или полотенца для защиты кухонной утвари.

В стремлении к эстетике хозяйки иногда забывают о правилах хранения не только посуды, но и продуктов.

Это касается специй, которые обычно помещают в прозрачные стеклянные баночки и оставляют на виду.

Важно помнить: контейнеры для хранения приправ должны защищать их от влаги и солнечного света, поэтому рекомендуется использовать керамические емкости.

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