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Что лучше посеять осенью: фацелию или горчицу? 1 236

Дом и сад
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сев

Сидераты — это травы, которые высаживают после освобождения грядок от летних культур. Когда зелень наберёт массу, её закапывают в грунт.

 

Сидераты обогащают почву азотом и помогают дезинфицировать её от грибков и бактерий.

Чем полезны сидераты

Являются натуральной органикой.
Улучшают и облегчают структуру земли.
Предотвращают забитость грунта.
Регулируют кислотность.

Что выбрать для посева

Наилучшими травами для посева считаются фацелия и горчица.

1. Горчица быстро даёт зелень уже через 6 недель после посева. Если её посеять под зиму, она разрыхлит почву на большую глубину благодаря своим глубоким корням. На такие грядки можно будет высаживать рассаду помидоров, перцев, баклажанов и картофеля.

2. Фацелия требует определённого ухода. Она устойчива к засухе и обладает красивыми синими цветами. Фацелия рыхлит грунт, снижает кислотность и привлекает пчёл. Однако её могут повредить гусеницы, тли, нематоды и проволочники.

Сидераты высаживают на свободные грядки осенью или весной. Быстрорастущие травы отлично подготовят грунт к посадке рассады овощей, повысят его плодородие и помогут в его обеззараживании.

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