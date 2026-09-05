Сидераты — это травы, которые высаживают после освобождения грядок от летних культур. Когда зелень наберёт массу, её закапывают в грунт.
Сидераты обогащают почву азотом и помогают дезинфицировать её от грибков и бактерий.
Чем полезны сидераты
Являются натуральной органикой.
Улучшают и облегчают структуру земли.
Предотвращают забитость грунта.
Регулируют кислотность.
Что выбрать для посева
Наилучшими травами для посева считаются фацелия и горчица.
1. Горчица быстро даёт зелень уже через 6 недель после посева. Если её посеять под зиму, она разрыхлит почву на большую глубину благодаря своим глубоким корням. На такие грядки можно будет высаживать рассаду помидоров, перцев, баклажанов и картофеля.
2. Фацелия требует определённого ухода. Она устойчива к засухе и обладает красивыми синими цветами. Фацелия рыхлит грунт, снижает кислотность и привлекает пчёл. Однако её могут повредить гусеницы, тли, нематоды и проволочники.
Сидераты высаживают на свободные грядки осенью или весной. Быстрорастущие травы отлично подготовят грунт к посадке рассады овощей, повысят его плодородие и помогут в его обеззараживании.
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