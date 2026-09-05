Игнорирование правил зарядки смартфона может привести к быстрому выходу батареи из строя.
В этой статье мы расскажем о том, что не следует делать при зарядке телефона и почему это важно.
Во-первых, рекомендуется избегать использования неоригинальных зарядных устройств. Некачественная зарядка может значительно сократить срок службы батареи.
Во-вторых, не стоит оставлять телефон на зарядке на всю ночь или заряжать его до 100 %. Это может негативно сказаться на аккумуляторе, как и полная разрядка.
В-третьих, не оставляйте устройство во время зарядки в чехле или под подушкой, чтобы избежать перегрева.
Также не рекомендуется активно использовать телефон, когда он подключен к зарядному устройству: играть в игры, смотреть видео или разговаривать.
Кроме того, не следует ставить смартфон на зарядку, если он сильно перегрелся или замерз. Подождите, пока устройство не остынет или не нагреется до комнатной температуры.
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