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Что нельзя делать при зарядке смартфона: важные моменты, о которых стоит помнить 0 527

Дом и сад
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мобильный телефон

Игнорирование правил зарядки смартфона может привести к быстрому выходу батареи из строя.

 

В этой статье мы расскажем о том, что не следует делать при зарядке телефона и почему это важно.

Во-первых, рекомендуется избегать использования неоригинальных зарядных устройств. Некачественная зарядка может значительно сократить срок службы батареи.

Во-вторых, не стоит оставлять телефон на зарядке на всю ночь или заряжать его до 100 %. Это может негативно сказаться на аккумуляторе, как и полная разрядка.

В-третьих, не оставляйте устройство во время зарядки в чехле или под подушкой, чтобы избежать перегрева.

Также не рекомендуется активно использовать телефон, когда он подключен к зарядному устройству: играть в игры, смотреть видео или разговаривать.

Кроме того, не следует ставить смартфон на зарядку, если он сильно перегрелся или замерз. Подождите, пока устройство не остынет или не нагреется до комнатной температуры.

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