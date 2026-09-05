Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что нельзя использовать для гортензии: распространённые ошибки 0 488

Дом и сад
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гортензия

Все дачники знают, что древесная зола является сбалансированным минеральным удобрением.

 

Эта подкормка пользуется большой популярностью благодаря своей способности поддерживать щелочной баланс, что делает её подходящей для большинства культурных растений.

Однако именно это свойство делает использование золы недопустимым в цветниках с гортензиями.

Если вы заметили, что ваше растение нуждается в каком-либо минеральном веществе, лучше использовать его в виде отдельной подкормки, а не в составе древесной золы.

Так, осенью для удобрения почвы, где растут метельчатые гортензии, цветоводы применяют препараты, содержащие калий, который помогает укрепить корневую систему и защитить растение от холода.

Фосфор, в свою очередь, положительно влияет на иммунитет куста и повышает его устойчивость к болезням.

Для приготовления раствора достаточно растворить по столовой ложке сульфата калия и суперфосфата в 10 литрах воды.

Из этого объёма 7 литров вылейте под куст гортензии, чтобы обеспечить обильное цветение и образование новых побегов в следующем году.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чай
Изображение к статье: Цветы
Изображение к статье: Чайник
Изображение к статье: Автомобиль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вышел трейлер постапокалиптического триллера «После удара»
Культура &
Изображение к статье: Маневры
Наша Латвия
Изображение к статье: Лучшие продукты для восстановления печени
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: Солянка
Люблю!
Изображение к статье: Чистка зубов
Люблю!
Изображение к статье: Фестиваль "Белая ночь"
Культура &
Изображение к статье: Вышел трейлер постапокалиптического триллера «После удара»
Культура &
Изображение к статье: Маневры
Наша Латвия
Изображение к статье: Лучшие продукты для восстановления печени
Еда и рецепты
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео