Все дачники знают, что древесная зола является сбалансированным минеральным удобрением.

Эта подкормка пользуется большой популярностью благодаря своей способности поддерживать щелочной баланс, что делает её подходящей для большинства культурных растений.

Однако именно это свойство делает использование золы недопустимым в цветниках с гортензиями.

Если вы заметили, что ваше растение нуждается в каком-либо минеральном веществе, лучше использовать его в виде отдельной подкормки, а не в составе древесной золы.

Так, осенью для удобрения почвы, где растут метельчатые гортензии, цветоводы применяют препараты, содержащие калий, который помогает укрепить корневую систему и защитить растение от холода.

Фосфор, в свою очередь, положительно влияет на иммунитет куста и повышает его устойчивость к болезням.

Для приготовления раствора достаточно растворить по столовой ложке сульфата калия и суперфосфата в 10 литрах воды.

Из этого объёма 7 литров вылейте под куст гортензии, чтобы обеспечить обильное цветение и образование новых побегов в следующем году.