Сныть является одним из самых злостных сорняков на огороде. Это растение быстро размножается корешками и семенами, что делает его трудным для удаления.
Избавиться от сныти сложно, но возможно, если следовать нескольким простым правилам.
Мульчирование
Этот способ подойдет, если у вас нет возможности уделять много времени борьбе с сорняками на участке.
Мульчирование огородных грядок решает сразу несколько задач:
- поддерживает влажность почвы;
- помогает избавиться от сорняков.
Кислые почвы
Если грунт становится щелочным, это может привести к появлению сныти. Изменение состава почвы является одной из эффективных мер борьбы с этим сорняком.
По периметру участка можно вырыть канавки и засыпать их золой, чтобы предотвратить рост сныти и не дать ей мешать культурным растениям.
Снятие дерна
Если сныть активно растет на вашем участке, необходимо применять «экстренные» меры. Снятие дерна — это непростой процесс, который может занять некоторое время.
Этот метод позволяет полностью удалить сорняк, чтобы он окончательно перегнил.
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