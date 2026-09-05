Сныть является одним из самых злостных сорняков на огороде. Это растение быстро размножается корешками и семенами, что делает его трудным для удаления.

Избавиться от сныти сложно, но возможно, если следовать нескольким простым правилам.

Мульчирование

Этот способ подойдет, если у вас нет возможности уделять много времени борьбе с сорняками на участке.

Мульчирование огородных грядок решает сразу несколько задач:

поддерживает влажность почвы;

помогает избавиться от сорняков.

Кислые почвы

Если грунт становится щелочным, это может привести к появлению сныти. Изменение состава почвы является одной из эффективных мер борьбы с этим сорняком.

По периметру участка можно вырыть канавки и засыпать их золой, чтобы предотвратить рост сныти и не дать ей мешать культурным растениям.

Снятие дерна

Если сныть активно растет на вашем участке, необходимо применять «экстренные» меры. Снятие дерна — это непростой процесс, который может занять некоторое время.

Этот метод позволяет полностью удалить сорняк, чтобы он окончательно перегнил.