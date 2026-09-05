Во многих домах, особенно дачных, до сих пор используются печи, которые топят дровами.

С наступлением холодов возникает вопрос: как избежать постоянной очистки дымохода?

Опасности засоренного дымохода

Если дымоход не очищать вовремя, проход может сужаться из-за налипшей сажи, что приведет к попаданию дыма в помещение.

Частицы сажи могут быть опасны для здоровья, так как вместе с ними в дом могут попасть несгоревшие вещества, что увеличивает риск пожара.

Чтобы снизить количество сажи, смолы и угарного газа, важно знать, какие дрова лучше использовать для отопления и как правильно топить печь.

Что использовать для уменьшения сажи в печи

Не каждый дачник хочет заниматься очисткой дымохода самостоятельно или вызывать специалистов, что может быть дорого.

Существует простой и проверенный способ уменьшить образование сажи в дымоходе — это использование картофельных очисток.

Сухие картофельные очистки содержат крахмал, который при высокой температуре помогает размягчить сажу, предотвращая ее прилипание к стенкам дымохода.

Если периодически сжигать картофельные очистки вместе с дровами, это поможет снизить образование сажи в дымоходе.

При сжигании картофельных очисток сажа не будет оседать на стенках дымохода и будет осыпаться в топку, а крахмал будет действовать как универсальный очиститель.