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Как избежать забивания дымохода и образования сажи при топке печи 0 204

Дом и сад
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Печка

Во многих домах, особенно дачных, до сих пор используются печи, которые топят дровами.

 

С наступлением холодов возникает вопрос: как избежать постоянной очистки дымохода?

Опасности засоренного дымохода

Если дымоход не очищать вовремя, проход может сужаться из-за налипшей сажи, что приведет к попаданию дыма в помещение.

Частицы сажи могут быть опасны для здоровья, так как вместе с ними в дом могут попасть несгоревшие вещества, что увеличивает риск пожара.

Чтобы снизить количество сажи, смолы и угарного газа, важно знать, какие дрова лучше использовать для отопления и как правильно топить печь.

Что использовать для уменьшения сажи в печи

Не каждый дачник хочет заниматься очисткой дымохода самостоятельно или вызывать специалистов, что может быть дорого.

Существует простой и проверенный способ уменьшить образование сажи в дымоходе — это использование картофельных очисток.

Сухие картофельные очистки содержат крахмал, который при высокой температуре помогает размягчить сажу, предотвращая ее прилипание к стенкам дымохода.

Если периодически сжигать картофельные очистки вместе с дровами, это поможет снизить образование сажи в дымоходе.

При сжигании картофельных очисток сажа не будет оседать на стенках дымохода и будет осыпаться в топку, а крахмал будет действовать как универсальный очиститель.

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