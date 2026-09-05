Узнайте, почему одни садоводы могут хранить яблоки до весны, а другие сталкиваются с их порчей уже в январе.

Существует ли секрет сохранения яблок или все зависит от правильной технологии хранения?

Выбор сорта

Как бы вы ни старались, ранние сорта яблок долго не сохранятся. Они предназначены для быстрого употребления. Поэтому закладывать их на хранение не имеет смысла.

Проведите ревизию своего сада и определите, какие сорта яблонь у вас растут.

Если вы знаете названия сортов, ознакомьтесь с их характеристиками. Если нет, ориентируйтесь на свои наблюдения.

Зимние и поздне-зимние яблоки обладают хорошими свойствами хранения и могут сохраняться до середины весны. Поздние осенние сорта имеют несколько меньшие способности к сохранности и обычно хранятся около трех месяцев.

Чтобы определить, какие яблоки растут в вашем саду, обратите внимание на несколько параметров:

Срок созревания. Поздние сорта созревают позже.

Мякоть. Яблоки с рыхлой и нежной мякотью долго не хранятся. Плотные и умеренно сочные яблоки могут пролежать несколько месяцев.

Кожура. Плоды с плотной и грубой кожурой хранятся дольше.

Тонкости сбора

Чтобы яблоки хорошо хранились, их необходимо правильно собирать. Падалицу, даже если она выглядит целой, не следует закладывать на хранение.

Эти плоды лучше переработать в ближайшее время.

Собирайте яблоки с яблони, стараясь не повредить их. Лучше всего делать это в утренние часы, когда роса уже высохла.

Если сбор происходит вечером, оставьте собранные плоды на ночь на улице для охлаждения, особенно если планируете отправить их в подвал. Резкие перепады температур могут снизить их лежкость.

Время сбора

Многие собирают яблоки, когда они полностью созрели. Однако опытные садоводы знают, что сбор в начале созревания на полтора-два месяца увеличивает срок хранения.

Определить этот период можно по косточкам. Если косточки потемнели на половину или на 2/3, яблоки готовы к сбору. Полностью темные косточки указывают на полную зрелость плода.

Тонкости хранения

Идеальная температура для хранения яблок составляет около 10° с небольшими отклонениями. Чтобы плоды не вяли, необходимо поддерживать высокую влажность воздуха.

Если в помещении сухо, можно расставить емкости с водой или развесить старые махровые полотенца, смоченные водой.

Тонкости укладки

Яблоки, уложенные в один ряд плодоножкой вниз, хранятся лучше. Чтобы создать микроклимат в ящике для каждого слоя и избежать скапливания конденсата на верхних плодах, каждый слой яблок следует переслать бумагой.

Она будет впитывать и при необходимости отдавать лишнюю влагу, снижая вероятность загнивания и увядания.

Следуя описанным выше рекомендациям, вы сможете сохранить яблоки до весны и радовать свою семью сочной и вкусной мякотью.