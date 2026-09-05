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Пять народных средств для борьбы с мошками в горшках 0 629

Дом и сад
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горшки с цветами

Рассмотрим экологичные способы решения распространенной проблемы.

 

1. Опытные садоводы рекомендуют поливать растения слабым раствором перманганата калия.

2. Также можно использовать апельсиновую кожуру. Кожицу цитруса следует срезать и воткнуть в грунт.

3. Популярный метод – спички. На одно растение достаточно четырех штук, которые нужно разместить в горшке головками вниз, после чего цветы следует полить.

4. Разложите в вазоне чеснок, нарезанный тонкими пластинками, чтобы избавиться от мошек.

5. Вместо цельного овоща можно использовать его настой: пару головок чеснока измельчите и залейте литром воды. Настой должен настояться четыре дня перед использованием, а перед опрыскиванием жидкость стоит процедить.

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