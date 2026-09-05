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Причины усыхания ягод винограда и способы решения проблемы 0 58

Дом и сад
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виноград

Садоводы, выращивающие виноград, иногда сталкиваются с проблемой: ягоды, едва созрев, начинают сохнуть.

 

Плоды могут полностью усыхать в течение 5-7 дней. Одной из причин этого может быть заражение бактериями Bacillus viticola, которые переносятся сосущими насекомыми.

Важно отметить, что заражение происходит выборочно: некоторые ягоды усыхают, в то время как плоды рядом с ними продолжают расти без изменений.

К сожалению, бактериоз невозможно вылечить, так как не существует препаратов, способных остановить развитие болезни.

Тем не менее, есть профилактические меры. Сразу после цветения виноград обрабатывают инсектицидами, чтобы предотвратить появление насекомых-переносчиков.

Если заражение все же произошло, необходимо срезать пораженные грозди. Хотя они в любом случае погибнут, это поможет снизить риск распространения бактериоза.

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