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Три безопасных способа хранения чеснока: как сохранить его вкус надолго 0 375

Дом и сад
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чеснок

Сорта ярового чеснока могут храниться долго, до двух лет, но имеют мелкие зубки. Озимый чеснок к весне усыхает, зубки темнеют и начинают портиться.

 

Как сохранить чеснок свежим до весны?

Существует несколько способов хранения чеснока, которые помогут ему оставаться пригодным к употреблению на протяжении нескольких лет.

Сушка

Разрезав чеснок на дольки, можно хранить его в таком виде практически бесконечно. Главное условие – отсутствие влаги в помещении, иначе чеснок начнет портиться.

Маринование

В блюда можно добавлять как сушеный, так и маринованный чеснок. Кроме того, маринованный чеснок отлично подходит для салатов и может употребляться в свежем виде.

Подсолнечное масло

Еще один проверенный способ сохранить чеснок до весны – это использование подсолнечного масла. В чистую банку налейте подсолнечное масло и опустите очищенные зубчики чеснока.

По мере необходимости доставайте зубчики и используйте их для приготовления различных блюд. Масло из банки также можно использовать для приготовления мясных и рыбных блюд.

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