Щавель считается настоящим кладезем витаминов. Это растение рано всходит весной и является неприхотливой культурой с нежной кислинкой, используемой для приготовления первых блюд, салатов и соусов.

Щавель применяется не только в кулинарии, но и находит широкое применение в косметологии и на огороде.

Разрастание малины

Малину любят многие, однако не всем нравится её быстрое разрастание на участке. Чтобы остановить стремительный рост малины, можно использовать щавель. Это растение содержит кислоты, которые не нравятся малине.

Щавель насыщает почву веществами, делающими её непригодной для роста малины.

Очистка рук

После работы на огороде щавель поможет легко избавиться от трудновыводимых пятен на коже. Следы от грибов и ягод можно убрать, используя щавель.

Достаточно смять несколько листьев щавеля и натереть руки — пятна исчезнут буквально на глазах. Это народное средство может заменить моющие средства, если их не окажется под рукой. Щавель способен вывести даже пятна от помидорной ботвы.