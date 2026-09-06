Это доступное средство решает сразу три задачи: делает ковры и мебельную обивку мягче, наполняет дом приятным ароматом и помогает избавиться от пылевых клещей. Подробности в статье:
Вам понадобится:
литр воды;
5-7 лавровых листиков;
1/3 чайной ложки корицы.
Порядок действий:
В кастрюлю налейте воду и поставьте на огонь. Когда вода закипит, добавьте лавровые листья и корицу. Все перемешайте и прокипятите в течение 15 минут.
После того как жидкость остынет, перелейте ее в пульверизатор и опрыскайте ею ковры и диваны. Оставьте на 20 минут, затем пропылесосьте.
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