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Домашнее средство «3 в 1»: для мягкости ковров, приятного запаха и защиты от клещей 0 151

Дом и сад
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Домашнее средство «3 в 1»: для мягкости ковров, приятного запаха и защиты от клещей

Это доступное средство решает сразу три задачи: делает ковры и мебельную обивку мягче, наполняет дом приятным ароматом и помогает избавиться от пылевых клещей. Подробности в статье:

 

Вам понадобится:

литр воды;

5-7 лавровых листиков;

1/3 чайной ложки корицы.

Порядок действий:

В кастрюлю налейте воду и поставьте на огонь. Когда вода закипит, добавьте лавровые листья и корицу. Все перемешайте и прокипятите в течение 15 минут.

После того как жидкость остынет, перелейте ее в пульверизатор и опрыскайте ею ковры и диваны. Оставьте на 20 минут, затем пропылесосьте.

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Редакция BB.LV
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