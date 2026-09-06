Это доступное средство решает сразу три задачи: делает ковры и мебельную обивку мягче, наполняет дом приятным ароматом и помогает избавиться от пылевых клещей. Подробности в статье:

Вам понадобится:

литр воды;

5-7 лавровых листиков;

1/3 чайной ложки корицы.

Порядок действий:

В кастрюлю налейте воду и поставьте на огонь. Когда вода закипит, добавьте лавровые листья и корицу. Все перемешайте и прокипятите в течение 15 минут.

После того как жидкость остынет, перелейте ее в пульверизатор и опрыскайте ею ковры и диваны. Оставьте на 20 минут, затем пропылесосьте.