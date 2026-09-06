Удалить пятна от кофе может быть сложно. Чтобы облегчить процесс и достичь желаемого результата, рекомендуется начинать обработку ткани, которая соприкоснулась с кофейным напитком, как можно скорее. Рассмотрим три метода:

Лимонная кислота эффективно справляется с пятнами, не повреждая ткань. Для этого гранулы нужно растворить в воде и нанести на следы кофе. Подождите 5-7 минут. Затем смойте лимонную кислоту, потерите обработанное место хозяйственным мылом и постирайте вещь в стиральной машине.

Несколько столовых ложек соли следует развести в горячей воде. После растворения кристаллов, средство нужно нанести на загрязненный участок и оставить на два часа. Затем натирайте пятно хозяйственным мылом и стирайте вручную.

Полейте перекисью водорода кофейное пятно и оставьте его на час. После этого постирайте вещь любым удобным способом.