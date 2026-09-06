Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как избавиться от пятен кофе 0 45

Дом и сад
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от пятен кофе

Удалить пятна от кофе может быть сложно. Чтобы облегчить процесс и достичь желаемого результата, рекомендуется начинать обработку ткани, которая соприкоснулась с кофейным напитком, как можно скорее. Рассмотрим три метода:

 

Лимонная кислота эффективно справляется с пятнами, не повреждая ткань. Для этого гранулы нужно растворить в воде и нанести на следы кофе. Подождите 5-7 минут. Затем смойте лимонную кислоту, потерите обработанное место хозяйственным мылом и постирайте вещь в стиральной машине.

Несколько столовых ложек соли следует развести в горячей воде. После растворения кристаллов, средство нужно нанести на загрязненный участок и оставить на два часа. Затем натирайте пятно хозяйственным мылом и стирайте вручную.

Полейте перекисью водорода кофейное пятно и оставьте его на час. После этого постирайте вещь любым удобным способом.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Печка
Изображение к статье: Мобильный телефон
Изображение к статье: Яблоко
Изображение к статье: Сныть

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Опасные комнатные растения для человека и домашних животных
Дом и сад
Изображение к статье: Как использовать муку, оставшуюся после панировки: советы опытных кулинаров
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пассажир рейса American Airlines из Далласа в Ньюарк устроил такой дебош в воздухе, что его пришлось буквально примотать к креслу скотчем.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Сырные котлетки на сковороде
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приготовить чемберленский соус на зиму?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приготовить субстрат для вешенок: выращивание грибов в домашних условиях
Дом и сад
Изображение к статье: Опасные комнатные растения для человека и домашних животных
Дом и сад
Изображение к статье: Как использовать муку, оставшуюся после панировки: советы опытных кулинаров
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пассажир рейса American Airlines из Далласа в Ньюарк устроил такой дебош в воздухе, что его пришлось буквально примотать к креслу скотчем.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео