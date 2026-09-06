Удобрения бывают минеральные, органические, жидкие и сухие смеси. Важно знать, как сохранить их до следующей весны. Рассмотрим, как сохранить остатки порошков, навоза, золы и гранул при понижении температуры до минус 30 градусов Цельсия.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения представлены в виде порошков и гранул, которые не теряют своих свойств при понижении температуры. Однако высокая влажность может привести к их слеживанию, что усложнит расчет дозировки. Поэтому такие удобрения следует хранить в сухих помещениях с низкой влажностью.

Жидкие минеральные удобрения

Жидкие удобрения не боятся высокой влажности, но низкие температуры (ниже 0) могут вызвать расслоение и образование осадка, а минеральные вещества могут перейти в труднодоступную форму. Поэтому гуматы и другие жидкие добавки рекомендуется хранить зимой в отапливаемых помещениях.

Биоудобрения

Препараты, такие как «Байкал ЭМ1», «Фосфатовит» и их аналоги, следует хранить в соответствии с инструкцией. Критическая температура для них составляет 0 градусов, а верхний предел варьируется от 20 до 30 градусов Цельсия.

Зола

Зола может храниться очень долго, но только в сухом помещении и в герметичной емкости. Оптимальным вариантом будут деревянные короба.

Навоз

Если навоз хранить под открытым небом, он может потерять до 40% азота. Свежий навоз следует складывать в кучу, не утрамбовывая, высотой не более 1,5-1,8 м. Через 3-5 дней он разогревается до 70 градусов, после чего температура начинает падать. Затем навоз уплотняют, поливая водой и укладывая сверху 40 см торфа или земли. Когда навоз окончательно уплотнится, его накрывают пленкой или другим материалом, а сверху укрывают снегом.