Вешенки — это вкусные и неприхотливые грибы, которые можно легко вырастить дома. В этой статье мы расскажем, как приготовить субстрат из экологичных подручных материалов для их выращивания.

Вешенки растут на пнях, поэтому для их выращивания мы будем использовать картон, который изготавливается из натуральной древесины. Бумага является отличной средой для быстрого и эффективного развития грибов. Плотный картон хорошо впитывает и удерживает влагу, а гофрированные листы позволяют мицелию "дышать", что положительно сказывается на его росте.

Для начала необходимо собрать чистый материал. Желательно, чтобы на картоне не было надписей, остатков скотча, клея, грязи или пятен. Предпочтительнее использовать гофрированные листы картона, но можно обойтись и обычными.

Также понадобятся объемные пластиковые емкости (например, ведра или большие бутыли из-под воды) или плотные полиэтиленовые пакеты.

Не забудьте заранее запастись сухим мицелием грибов.

Приготовление субстрата:

Картон нужно порвать или разрезать на небольшие куски и опустить в кипяченую теплую воду на два часа.

В емкостях, предназначенных для субстрата, сделайте несколько отверстий, чтобы лишняя жидкость могла уходить и не было застоя влаги.

После этого достаньте картон из воды и хорошо отожмите.

Начните укладывать материал в емкость или пакеты: первым слоем выложите картон, затем распределите по нему мицелий, после чего снова положите слой бумаги и так продолжайте до самого верха. Хорошо прижмите и утрамбуйте массу.

Накройте тару полиэтиленовым пакетом и уберите в теплое темное место со стабильной температурой. Если используете мешки, завяжите их сверху капроновым жгутом. Каждый день открывайте блоки для проветривания и увлажняйте их с помощью пульверизатора.

Через три недели субстрат полностью побелеет от проросшего мицелия, и на поверхности появятся первые плоды. В этот период грибам понадобится свет, который должен быть рассеянным и не слишком ярким. Помещение следует хорошо проветривать и немного понижать температуру. Также важно следить за уровнем влажности, который не должен опускаться ниже нормы, так как грибы любят влагу.