Виноград высаживают весной и осенью, причем осенний вариант считается более предпочтительным. Саженцы начинают сажать в начале октября, до наступления заморозков. Рассмотрим, какие саженцы выбрать, чтобы в будущем году получить хороший урожай.

Осень — это время распродаж виноградных саженцев, которые подготовлены к посадке. Весной существует риск покупки остатков саженцев прошлого сезона, что может привести к проблемам с их выращиванием.

Важно обратить внимание на качество посадочного материала, так как нездоровые саженцы не смогут развиться в полноценные растения, даже при соблюдении всех условий посадки.

Саженец должен быть достаточно крупным — около 30 сантиметров в длину и толщиной не менее половины сантиметра. У него также должны быть сформированы несколько корней.

Молодые побеги должны быть мягкими и эластичными, с легкой прозрачностью.

На лозе и корнях не должно быть засохших участков или признаков гниения и грибковых заболеваний.

Подрезая корни, можно убедиться, что они имеют белую сердцевину, что свидетельствует о здоровье саженца и его способности развиваться.

На саженцах не должно быть царапин и других механических повреждений, так как такие места могут стать источником инфекций.

При выборе саженца также стоит обратить внимание на сорт винограда. Десертные сорта лучше всего выращивать в теплых районах, тогда как морозоустойчивые виды могут расти в менее комфортных условиях.

После покупки саженец следует еще раз осмотреть и проверить корневую систему. Затем его вымачивают в теплой воде и оставляют обсыхать в теплом проветриваемом помещении на несколько дней.

После этого можно приступать к высадке саженцев, предварительно укоротив слишком длинные корни до 15 сантиметров. Важно следить за тем, чтобы корешки не были спутаны, так как это может замедлить развитие растения. Их нужно аккуратно расправить и высаживать в подготовленную ямку.