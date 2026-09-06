Мир комнатных растений может быть опасен, так как даже привычные цветы могут угрожать здоровью. Контакт с некоторыми из них может закончиться серьезными последствиями для домашних питомцев. Рассмотрим, с какими растениями стоит быть особенно осторожными.

Фикус

Фикус — это популярное растение, которое можно встретить как в офисах, так и в квартирах. Его эстетичный внешний вид привлекает многих, однако тесный контакт с ним может быть опасен, особенно для людей с чувствительной кожей.

Исследования показывают, что фикус занимает третье место по количеству аллергенов, уступая только домашним питомцам и клещам. Растение выделяет млечный сок, содержащий каучук, который негативно влияет на астматиков. Млечный сок считается ядовитым и может вызывать раздражение при попадании на открытые участки кожи.

Плющ

Все виды плюща могут вызывать серьезные отравления. В группе риска находятся дети и домашние животные, которым достаточно небольшого количества этого растения, чтобы причинить вред организму. Поэтому стоит хорошо подумать перед покупкой плюща.

Рододендрон

Хотя рододендрон привлекает своим внешним видом, его безобидная оболочка не должна вводить в заблуждение. Любая часть этого растения может вызвать судороги и отравление. Рододендрон содержит андромедотоксин, который может привести к тошноте, сильным болям, параличу и даже смерти.

Самшит

При высадке самшита следует проявлять особую осторожность. Употребление плодов или листьев самшита может вызвать рвоту, диарею, колики, озноб, судороги или одышку. Возможен локальный паралич. Кроме того, сок самшита может вызвать аллергическую реакцию, проявляющуюся сыпью на коже. Это растение способно вызвать внезапную остановку сердца.