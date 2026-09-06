Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасные комнатные растения для человека и домашних животных 0 217

Дом и сад
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасные комнатные растения для человека и домашних животных

Мир комнатных растений может быть опасен, так как даже привычные цветы могут угрожать здоровью. Контакт с некоторыми из них может закончиться серьезными последствиями для домашних питомцев. Рассмотрим, с какими растениями стоит быть особенно осторожными.

 

Фикус

Фикус — это популярное растение, которое можно встретить как в офисах, так и в квартирах. Его эстетичный внешний вид привлекает многих, однако тесный контакт с ним может быть опасен, особенно для людей с чувствительной кожей.

Исследования показывают, что фикус занимает третье место по количеству аллергенов, уступая только домашним питомцам и клещам. Растение выделяет млечный сок, содержащий каучук, который негативно влияет на астматиков. Млечный сок считается ядовитым и может вызывать раздражение при попадании на открытые участки кожи.

Плющ

Все виды плюща могут вызывать серьезные отравления. В группе риска находятся дети и домашние животные, которым достаточно небольшого количества этого растения, чтобы причинить вред организму. Поэтому стоит хорошо подумать перед покупкой плюща.

Рододендрон

Хотя рододендрон привлекает своим внешним видом, его безобидная оболочка не должна вводить в заблуждение. Любая часть этого растения может вызвать судороги и отравление. Рододендрон содержит андромедотоксин, который может привести к тошноте, сильным болям, параличу и даже смерти.

Самшит

При высадке самшита следует проявлять особую осторожность. Употребление плодов или листьев самшита может вызвать рвоту, диарею, колики, озноб, судороги или одышку. Возможен локальный паралич. Кроме того, сок самшита может вызвать аллергическую реакцию, проявляющуюся сыпью на коже. Это растение способно вызвать внезапную остановку сердца.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Домашнее средство «3 в 1»: для мягкости ковров, приятного запаха и защиты от клещей
Изображение к статье: Как приготовить субстрат для вешенок: выращивание грибов в домашних условиях
Изображение к статье: Овощи для выращивания в домашних условиях зимой
Изображение к статье: Как избавиться от пятен кофе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осенний уход за розами: как избежать распространенных ошибок
Дом и сад
Изображение к статье: Как выбрать саженцы винограда для посадки
Дом и сад
Изображение к статье: Даниэль В.
В мире
Изображение к статье: Как правильно хранить остатки удобрений зимой: советы для начинающих
Дом и сад
Изображение к статье: Трамп
В мире
Изображение к статье: Мерц
Политика
6
Изображение к статье: Осенний уход за розами: как избежать распространенных ошибок
Дом и сад
Изображение к статье: Как выбрать саженцы винограда для посадки
Дом и сад
Изображение к статье: Даниэль В.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео