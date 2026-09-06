Рассматриваем, что нельзя делать при подготовке роз к зиме.

Не укрывать слишком рано

Первые заморозки не являются поводом для укрытия розовых кустов. Эти растения обладают хорошей холодостойкостью. Важно дождаться окончания дождей и установления стабильных минусовых температур.

Не пригибать в морозную погоду

При морозах стебли роз становятся хрупкими, кора трескается, и образовавшиеся ранки могут стать «воротами» для инфекций. Поэтому лучше всего пригибать розы в середине сентября. Крупные побеги удобнее гнуть пучком, фиксируя их с помощью шпагата и колышка или стального шампура для шашлыков.

Не обрезать невызревшие побеги слишком рано

Если погода еще достаточно теплая, ранняя обрезка может спровоцировать образование новых побегов. Тонкие ветки после обрезки следует обработать хотя бы зеленкой, а срезы на толстых ветках замазать садовым варом.

Не использовать веревку из натурального волокна для подвязки

Натуральная веревка быстро впитывает влагу и может загнить. Для связывания ветвей лучше использовать полипропиленовый шпагат.

Не оставлять листву на стеблях

Оставлять на кустах роз даже здоровую листву категорически нельзя, так как в ней могут активизироваться инфекционные процессы.

Не окучивать кусты в сырую погоду

При постоянной сырой погоде окучивание роз даже сухой смесью будет бессмысленным. Это можно делать только в сухую погоду с легким морозцем.

Важно также учитывать состав смеси для окучивания: стоит исключить опилки (они гниют), чистый песок и торф (они сильно слеживаются и впитывают влагу). Лучший вариант — сухая рыхлая смесь из вызревшего компоста с песком и торфом.

Не подгребать к кустам роз опавшую листву

Опавшая листва не подходит для осеннего окучивания, так как с большой вероятностью станет источником инфекции. Однако засыпка куста сухим дубовым листом с укрытием пленкой вполне приемлема.

Не укладывать ветки прямо на землю

Важно, чтобы под ветками плетистых роз, которые вы укладываете на зимовку, было сухо. Нельзя располагать их прямо на земле. Стелить под плети пленку тоже не рекомендуется, так как весной они окажутся «в луже». Лучше всего использовать толстый пенопласт или «помост» из уложенных в ряд пустых пластиковых бутылок.

Не укрывать розы полиэтиленом

Под тяжестью снега пленка может провиснуть и повредить кусты. Кроме того, укрытие из пленки не проветривается, а наличие воздуха — важнейший фактор для хорошей зимовки роз. Гораздо надежнее использовать плотный лутрасил на тонких дугах.

Также не следует укрывать розы металлическими ведрами или баками, так как они будут аккумулировать холод.

Зимой желательно подсыпать снег к укрытым кустам, но не стоит собирать его с периферии посадок.

Не спешить с раскрытием роз весной

Весной раскрывать розы следует постепенно. Не забывайте также притенять раскрытые кусты от яркого весеннего солнца, чтобы избежать преждевременного пробуждения почек.