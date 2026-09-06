На подоконниках обычно растят лук и зелень. Рассмотрим, какие еще овощи можно посадить на окне для свежего салата.

Чеснок

Чеснок легко растет даже в стакане с водой. Стрелки чеснока можно использовать для салатов, соусов и других кулинарных блюд.

Морковь

Если обрезать макушки моркови, они прекрасно прорастут в стакане с водой. Зелень моркови также пригодна для приготовления салатов.

Базилик

Для посадки понадобятся отростки базилика длиной 3-4 см. Их нужно поместить в воду на солнце, после чего они увеличатся в два раза, пустят корни и будут готовы к пересадке в грунт.

Сельдерей

Для посадки используется основание сельдерея, которое помещается в блюдце с теплой водой и оставляется на солнце. Когда начнут расти листья, сельдерей можно пересадить.

Кинза (кориандр)

Кинза также прорастает в воде, после чего ее можно посадить и срезать густую зелень.